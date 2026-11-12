Edirne Keşan'da çantada 1517 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne Keşan'da çantada 1517 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Keşan\'da çantada 1517 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarmanın durdurmak istediği araçtan yol kenarına atılan çantada 25 kutu içinde 1517 sentetik hap bulundu. Durdurulan araçtaki sürücü ve yanındaki kişi gözaltına alınırken, yanındaki kişinin üzerinde uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından takibe alınan araçtan dışarı atılan çantada 1517 sentetik hap ele geçirildi. Durdurulan araçta sürücü V.Y. (27) ile yanındaki A.Y. (30) gözaltına alındı.

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karanlıkdere mevkisinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri V.Y. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçtan yol kenarına bir çanta atıldı. Jandarmanın incelediği çantada 25 kutu içerisinde 1517 sentetik hap ele geçirildi. Araç ise takip sonucu durduruldu.

Sürücü V.Y. ve yanındaki A.Y. gözaltına alındı. Öte yandan A.Y.'nin üzerinde 'payp' tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: DHA
Yerel Haberler3. SayfaGüncelEdirneKeşanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber Hesaplar alt üst oldu Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
12:07
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:41
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa’da istihdam daralıyor
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa'da istihdam daralıyor
11:40
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 13:16:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Edirne Keşan'da çantada 1517 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android