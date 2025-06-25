Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Yangınlar Tarımı Vurdu - Son Dakika
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Yangınlar Tarımı Vurdu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ\'da Yangınlar Tarımı Vurdu
25.06.2025 08:45
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Bölgedeki yangınlar 2.750 dekar ekili alana zarar vererek tarımsal üretimi olumsuz etkiledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hububat biçim sezonundaki yangınlarda 2 bin 750 dekar ekili alan zarar gördü.

Bölgede buğday ve arpa hasadı devam ediyor.

Hasat sezonunun başından bu yana çeşitli nedenlerle ekili tarlalarda yangınlar meydana geldi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda Edirne'de 650, Kırklareli'nde 700 ve Tekirdağ'da ise 1400 dekar ekili alanda zarar oluştu.

"Hasar değerlendirme çalışmaları hızlıca başlatıldı"

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirine, ekili alanlarda meydana gelen yangınların çiftçileri ve tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

İl genelinde ilçe ve köylerde çıkan yangınlar sonucunda toplam 650 dekar buğday ekili alanın zarar gördüğünü belirten Bayazıt, "Yaşanan yangınlar sonucunda buğday tarlalarında ciddi ürün kayıpları meydana gelmiştir. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerimiz tarafından yangınların etkilediği alanlarda yerinde incelemeler yapılmış, zarar tespit ve hasar değerlendirme çalışmaları hızlıca başlatılmıştır." dedi.

Yangından etkilenen tüm üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Bayazıt, hasat döneminde yangınlara karşı daha dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

"Su tankeri bulundurma zorunluluğu getirdik"

Kırklareli'nde de arpa ve buğday ekili 700 dekar arazide yangın sonucu zarar oluştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, son günlerde artış gösteren ekili tarım arazilerindeki yangınların tarımsal üretime önemli ölçüde zarar verdiğini belirtti.

Kentte arpa hasadının tamamlanmak üzere olduğunu, buğday hasadında da yüzde 10'a ulaşıldığını hatırlatan Karaca, hasat çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının yükseleceğine işaret eden Karaca, yangın riskinin daha da artacağını dile getirdi.

Çiftçilerin bir yıl boyunca emek verdikleri ürünlerin heba olmaması için kentte tedbirler aldıklarını ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Biçerdöver ile hasat sırasında hem biçerdöverden kaynaklı, hem de başka nedenlerden kaynaklı yangınları önlemek için denetimlerimiz devam ediyor. Bu yıl valilimizce yayınlanan biçerdöver ve anız yangınları tebliğinde ilave tedbirler de aldık. İlimizde 12.00 ile 19.00 saatlerinde biçerdöverler hasat yaparken mutlaka yanlarında 600 litrelik su tankeri bulundurma zorunluluğu getirdik.

Yangınların tarımsal üretimi son derece olumsuz etkilediğini belirten Karaca, şöyle devam etti:

"Hem üreticilerimizin hem de vatandaşlarımızın mutlaka özellikle hububat ekili alanlarda tütün ürünleri tüketmemeleri, izmaritleri yerlere atmamaları, cam kırıkları varsa toplamaları önemlidir. Bundan dolayı da yangınlar çıkabiliyor. Bununla ilgili emniyet ve jandarmamız ile birlikte vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz."

"Düğünlerde havai fişek kullanımını engellemeliyiz"

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da havaların ısınmasıyla birlikte çiftçilere uyarılarda bulunduklarını kaydetti.

Çiftçilere olası bir yangın esnasında müdahalede bulunabilmeleri için su depolarını dolu tutmaları tavsiyesinde bulunduklarını aktaran Saygı, özellikle hasat yapan çiftçilerin daha dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Saygı, çiftçilerin emeklerinin bir kıvılcımla yok olmasını istemediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yıl boyunca verdiğimiz emeklerin kül olmasını istemiyoruz. Hasat sezonu bir ay içerisinde tamamlanacak. Bu süre zarfında seyahat esnasında sigara izmaritlerinin gelişi güzel yollara atılmamasını arzu ediyoruz. Özellikle düğünlerde havai fişek kullanımını engellemeliyiz. Lütfen, yangına sebebiyet verebilecek durumlardan özellikle kaçınalım. Çiftçilerimiz, hasat esnasında olası bir yangına ilk müdahalede bulunabilmeleri için gerekli ekipman ve malzemelerini mutlaka yanında bulundursun. İlk müdahalenin ardından mutlaka durumu itfaiye ekiplerine bildirelim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Yangınlar Tarımı Vurdu - Son Dakika

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