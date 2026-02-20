Edirne Kızılay'dan Ramazan İkramı - Son Dakika
Edirne Kızılay'dan Ramazan İkramı

Edirne Kızılay\'dan Ramazan İkramı
20.02.2026 13:38
Türk Kızılay Edirne Şubesi, Ramazan ayı dolayısıyla lokma dağıttı ve çocuklara hediyeler verdi.

Türk Kızılay Edirne Şubesi, ramazan ayının başlaması dolayısıyla vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Selimiye Camisi'nin gölgesinde kurulan Ramazan Sokağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık bin lokma dağıtıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinin paylaşıldığı programda çocuklara çeşitli hediyeler verildi, Kızılay rozetleri takıldı.

Etkinliğe, Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, yönetim kurulu üyeleri, Kızılay çalışanları ve gönüllüler katıldı.

Baytar, burada yaptığı açıklamada, ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Baytar, şunları kaydetti:

"Gönüllere huzur, sofralara bereket getiren 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesidir. Sosyal destek çalışmalarımızla birlikte vatandaşlarımızın ramazan ayını huzur içinde geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız. Mübarek ramazan ayının tüm hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Türk Kızılay Edirne olarak vatandaşlarımıza dokunmaya, kimsesizlerin kimi olmak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Kızılay'dan Ramazan İkramı - Son Dakika

