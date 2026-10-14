Edirne Küplü'de genç kadın üretici, yüzde 70 hibeli telli terbiye desteği aldı - Son Dakika
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Edirne Küplü'de genç kadın üretici, yüzde 70 hibeli telli terbiye desteği aldı

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Edirne Küplü\'de genç kadın üretici, yüzde 70 hibeli telli terbiye desteği aldı
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Edirne'nin Meriç ilçesi Küplü beldesinde arazi kiralayan genç kadın üretici, bağını yüzde 70 hibeli telli terbiye sistemiyle geliştirecek. 10 yılda 6 bin asma fidanı üreten üretici, bölgede körelen bağcılığı canlandırmayı ve asma yaprağı üretimini artırmayı hedefliyor.

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde 33 yaşındaki Hayriye Pekgöz, devletten kiraladığı arazide başladığı bağcılığı, yüzde 70 hibeli telli terbiye sistemiyle geliştirerek üzüm ve asma yaprağı üretimini artırmayı hedefliyor.

Pekgöz, AA muhabirine, Trakya Üniversitesinde ekonometri eğitimi sonrası Yıldız Teknik Üniversitesinde iktisat alanında yüksek lisans yaptığını, Açıköğretim Fakültesinde de dış ticaret ve tarım teknolojileri alanlarında eğitim aldığını söyledi.

Çiftçilikle ilişkisinin bir asma fidanıyla başladığını belirten Pekgöz, bağcılıkla tanışmadan önce farklı planlarının olduğunu dile getirdi.

Bir asma fidanıyla başlayan hikayede çelikleme yöntemiyle 10 yılda 6 bin fidan ürettiğini ifade eden Pekgöz, "Devletimizden 43 dekar arazi kiraladım. 22 dekar arazide bağcılık yapıyorum. Asmaların arasında karpuz yetiştiriyorum, araziyi boş bırakmadım. 6 dekar alana da bamya ektim. Ayrıca koyunlarımı beslemek için buğday ve ayçiçeği de yetiştiriyorum." dedi.

Pekgöz, asma yaprağı üretiminde gübreden yararlanmak için 90 koyunla hayvancılığa başladığını, damızlık olarak sattığı koyunların sayısının 200'e ulaştığını belirtti.

"10 yıllık emeklerim karşılık bulacak"

Kiraladığı arazide yetiştirdiği asma fidanlarıyla oluşturduğu bağı geliştirmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna başvurduğunu anlatan Pekgöz, yüzde 70 hibeli telli terbiye sistemine hak kazandığını dile getirdi.

Bağcılık faaliyetlerini geliştireceği için mutlu olduğunu ifade eden Pekgöz, "10 yıllık emeklerim artık karşılık bulacak. Devletimize, Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Üretmek isteyen genç kadınlara, çiftçilikten, üretimden korkmayın diyorum. Belki zor ama hiçbir şey imkansız değil. Ben sıfırdan her şeyi kurdum. Devletimizin sağladığı imkanlarla bu araziyi kiraladım. Hayallerimi devletimizin sayesinde gerçekleştirdim. Herkes başarabilir, herkes yapabilir." diye konuştu.

"Bağcılığı geliştirmek istiyorum"

Pekgöz, çiftliğinde yetiştirdiği ürünleri ve günlük faaliyetlerini sosyal medya hesapları aracılığıyla takipçileriyle paylaştığını belirtti.

Asma, yaprağı, karpuz ve sebzeleri bu mecradan pazarladığını ifade eden Pekgöz, "Oradan çok talep geldi. Pazarım gün geçtikçe genişliyor. Bölgemizdeki bağcılığı geliştirmek istiyorum. Eskiden burada bağcılık yapılıyordu ama şu an körelmiş durumda. Bölgemizde bağcılığı tekrar ayaklandırmaya çalışıyorum. Bölgemizde asma yaprağı üreten bir bağ tesisi de yok sanırım. Asma yaprağının bölgemizde de üretilebileceğini göstermek istiyorum. Hedeflerim büyük." dedi.

Genç ve kadın üreticiler avantajlı

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de 15 Ekim Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Pekgöz'ü işletmesinde ziyaret etti.

Pekgöz'e ait bağın, kırsal kalkınma destekleri kapsamında yüzde 70 hibe ile yakın zamanda telli terbiye sistemiyle donanacağını belirten Köse, "Bakanlığımızın kadın ve genç üreticilerimize birçok desteği var. Tüm proje ve desteklerde ilave puan alarak avantajlı duruma geçiyorlar. Bunu kırsal kalkınma desteklerinde de gördük. Bu yıl 38 projemiz bu desteklerden yararlandı. Bunların birçoğu genç ve kadın üreticilerimize ait projeler." diye konuştu.

Kaynak: AA
ÇiftçilikEkonomiEdirneGüncelKüplüMeriçKadınSon Dakika

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