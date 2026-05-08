Edirne Meclisi Mayıs Toplantıları Tamamlandı
08.05.2026 16:08
Edirne İl Genel Meclisi, eğitim ve güvenlik konularını ele aldığı mayıs toplantılarını sona erdirdi.

Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, bir önceki birleşime ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz, Keşan'daki Anafartalar İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu ile Keşan Anadolu Lisesi binalarının ihale ve yapım süreçleri hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, Anafartalar İlkokulunun yıkım işlemlerinin tamamlandığını, bakanlık yatırım programına alınarak ihale öncesi proje revizyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Cumhuriyet Ortaokulu ve Keşan Anadolu Lisesi binalarının da yıkım ihalesi aşamasında olduğunu aktaran Yılmaz, deprem güvenliği nedeniyle kullanım dışı kalan okul binalarının yeniden yapım süreçlerinin ilçe eğitim altyapısı açısından önem taşıdığını ifade etti.

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Halil Akdağ da Keşan'daki okul öncesi eğitim kurumlarının kapasitesi ve ihtiyaç durumu hakkında sunum yaptı.

İlçede bulunan 2 bağımsız anaokulunun 260 olan kapasitelerinin 65 bin nüfuslu ilçe için yeterli olmadığını belirten Akdağ, ilçede yeni bir anaokulunun yatırım planına alındığını kaydetti.

Toplantıda Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta da Keşan ve Enez'de bulunan yangın gözetleme kuleleri ve acil müdahale ekipleri hakkında bilgi verdi.

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 6 ilk müdahale ekibinin bulunduğunu dile getiren Posta, müdürlük bünyesinde 5 yangın gözetleme kulesinin de yer aldığını ifade etti.

Kaynak: AA

