Edirne Meriç Sulama Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Edirne Meriç Sulama Projesi Tamamlandı

Edirne Meriç Sulama Projesi Tamamlandı

Meriç Ovası'ndaki 78 bin dekar arazi modern sulamaya kavuştu, çiftçilerin maliyetleri düştü.

10.05.2025 11:22
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Edirne'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Edirne Meriç Sulaması Projesi" ile Meriç Ovası'ndaki 78 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuştu.

Modern sulamayı yaygınlaştırmak ve çiftçilerin kazançlarını artırmak amacıyla uygulanan projeye 4 yıl önce başlandı.

Proje kapsamında Üyüklütatar ve Doyran köylerine iki pompa istasyonu kuruldu.

Meriç Nehri'nden alınan suyun tarlalara ulaşması için 260 kilometre boru hattı döşendi, her tarlanın başına su alma noktaları yerleştirildi.

Pompa istasyonlarındaki düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla binlerce metreküp nehir suyu kapalı sistem sulamayla tarım arazilerine ulaştırıldı.

Çeltik ekimi için hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, çeltik tavalarını suyla doldurmaya başladı.

Daha önce yer altı suyu kullanan üreticilerin enerji maliyetleri proje sayesinde büyük oranda azalacak, olası kuraklık durumlarına karşı ise nehir suyu üreticilerin sigortası olacak.

Sulama imkanı verimi artırıyor

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, sulama imkanlarının yaygınlaşmasıyla elde edilen verimin arttığını söyledi.

Kentin bereketli topraklarının suyla buluşmaya devam ettiğini ifade eden Arabacı, "Sulama imkanları ne kadar çok olursa verimde artış yaşanır. Son yıllarda yaşanan kuraklık tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Bu bakımdan Meriç Sulaması Projesi çok önemli. Meriç Nehri'nden alınan su modern sistemle tarlalara gelecek ve ürünler sulanacak. İlimize ve üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Üreticiler projeden memnun

Üretici Mustafa İnce, projenin tamamlanmasının üreticilerin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

Kuraklık korkusu olmadan tarlalarına ürün ekeceklerini ifade eden İnce, şunları kaydetti:

"DSİ'nin yeni sulama sisteminde suyu tarlalara salmaya başladık. Çeltik tavalarını dolduruyoruz. Bu proje bize çok fayda sağlayacak. Meriç Nehri'nde suyun debisi belli bir seviyenin altına düşmediği sürece sulama devam eder. Geçen sene kuraklık ve yer altı sularının azalması nedeniyle ürünler zarar görmüştü. Girdi maliyetlerimiz de azalacak. Derin sondajlar yaptığımız zaman yüksek enerji kullanıyorduk. Şimdi su tarlanın başında."

Özcan Çetin ise suyun tarımsal üretim için vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Projenin hem maliyetleri düşüreceğini hem de sulama imkanları sayesinde verim artışı sağlayacağını anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Şüphesiz bu proje bizim için çok faydalı olacak. Geçen yıl kuraklık nedeniyle ürünlerimizi istediğimiz gibi sulayamadık ve verim kaybı yaşamıştık. Projeyle her tarlanın başına su geldi ve nehirden geldiği için belli bir sıcaklıkta. Yer altı sularını kullandığımızda derinden gelen soğuk su bitkinin gelişimini etkiliyordu. Aynı zamanda enerji maliyeti de yüksek oluyordu. Maliyetlerimiz yarı yarıya düşecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Meriç Sulama Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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