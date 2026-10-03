Edirne Müftüsü Çakır, Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Müftüsü Çakır, Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Müftüsü Burhan Çakır, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Çakır, camilerin huzur ve dayanışma mekanları olduğunu belirterek din görevlilerine sağlık, huzur ve muvaffakiyet temenni etti.

Edirne Müftüsü Burhan Çakır, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır mesajında, camilerin gönüllerin huzur bulduğu, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği, milletin birlik ve beraberliğinin güçlendiği müstesna mekanlardan olduğunu belirtti.

Camilerde görev yapan din görevlilerinin ise toplumun gönül dünyasına rehberlik eden, güzel ahlakın ve manevi değerlerin yaşatılmasına vesile olan önemli bir sorumluluğu üstlendiğini aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın başta din görevlilerimiz olmak üzere aziz milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görevleri başında bulunan tüm din görevlilerimize sağlık, huzur ve muvaffakiyetler temenni ediyorum. Vefat eden din görevlilerimizi ve camilerimizin yapımında, yaşatılmasında emeği geçen büyüklerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA
Burhan ÇakırGüncelEdirneYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Montella’dan “istifa“ tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum Montella'dan "istifa" tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:21
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek Ortada MHK diye bir şey yok
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:16
Bölgede tansiyon yüksek Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
11:09
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
10:49
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 12:25:02. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne Müftüsü Çakır, Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei