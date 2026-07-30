Edirne'nin Yeşil Çeltik Tarlaları - Son Dakika
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Edirne'nin Yeşil Çeltik Tarlaları

Edirne\'nin Yeşil Çeltik Tarlaları
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Edirne'de çeltik tarlaları havadan görüntülendi, muhteşem manzaralar sundu.

TÜRKİYE'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Edirne'de, ekim çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeşile bürünen çeltik tarlaları havadan görüntülendi. Göz alabildiğine uzanan tarlalar, seyirlik manzara oluşturdu.

Edirneli üreticiler, geçen aylarda süren hazırlıkların ardından 'çeltik tavası' olarak bilinen özel tarlalara tohumlarını ekerek yeni üretim sezonuna başladı. Suyla buluşan tohumların çimlenmesiyle birlikte geniş tarım arazileri canlı bir yeşile bürünürken, havadan kaydedilen görüntüler doğanın güzelliğini gözler önüne serdi. Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, yeşile bürünen çeltik tarlaları üzerinde uçuş yaptı. Halk arasında 'beyaz altın' olarak da anılan çeltik, Edirne ekonomisinin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alıyor. Binlerce ailenin geçim kaynağını oluşturan çeltik üretimi, bölge tarımına ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Gökyüzünden bakıldığında suyla kaplı ve yeşile bürünen çeltik tarlaları, adeta ilmek ilmek işlenmiş bir kilimin desenlerini andırıyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken bu manzara, izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Pilavdan dolmaya, sütlaçtan sarmaya kadar Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerine hayat veren çeltiğin yetiştirildiği Edirne ovaları, yaz aylarında hem tarımsal üretimin hem de görsel şölenin en güzel örneklerinden birini sunuyor.

Kaynak: DHA

Havacılık, Ekonomi, Çeltik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'nin Yeşil Çeltik Tarlaları - Son Dakika

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