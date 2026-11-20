Edirne Belediyesinin otogardaki 20 iş yerine ilişkin ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 zanlıdan 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bir şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Edirne Adliyesine getirilen 11 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin nisan ayında yapılacağını duyurduğu 16 yazıhane ve bilet satış ünitesi, 3 büfe ile 1 lokantaya ilişkin ihale hakkında soruşturma başlatmış, ihaleye katılan bazı kişilerin "ihale şartlarını ve fiyatı etkilemek amacıyla aralarında anlaştıkları" öne sürülmüştü.

Üç gün önce aralarında yolcu taşımacılığı hissedarları ve araç kiralama şirketi sahibinin de bulunduğu 12 zanlı hakkında yakalama kararı verilmiş, şüpheliler Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Mersin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.