Edirne Sınırında 3 Firari Hükümlü Yakalandı

Edirne'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü sınırda yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler haklarında "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlüyü Yunanistan sınırında yakaladı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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