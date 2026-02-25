Edirne Sınırında Uyuşturucu Yakalandı

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'ın stepnesinde 22,5 kilo skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uluslararası uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmasında, yurt dışından gelen 1 TIR'ı takibe alındı. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR, durdurulup aramaya alındı. TIR'da, narkotik köpeğiyle yapılan aramada stepne içerisinde 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. TIR'ın şoförü gözaltına alındı.
Haber – Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,
