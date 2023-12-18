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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere gece eğitimi düzenledi - Son Dakika
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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere gece eğitimi düzenledi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve müdürlük personeli tarafından Büyükismailçe köyünde üreticilere yönelik gece eğitimi düzenlendi. Eğitimde buğday yetiştiriciliği, tarımsal destekler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), tarımsal üretimin planlanması ve tarım sigortaları hakkında bilgiler verildi. Bayazıt, üreticilerin bilgilendirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere gece eğitimi düzenledi
18.12.2023 - 16:50,
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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yönelik "gece eğitimi" programı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, eğitim programları kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve müdürlük personeli Büyükismailçe köyünde üreticilerle bir araya geldi.

Eğitimde buğday yetiştiriciliği, tarımsal destekler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), tarımsal üretimin planlanması ve tarım sigortaları hakkında bilgiler verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, üreticilerin bilgilendirilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

Kaynak: AA
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