Edirne Ticaret Borsası Başkanı'ndan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

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Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Öztürk mesajında, demokratik hayatın devamlılığı için en önemli yapı taşlarından birisinin tarafsız ve özgür basının varlığı olduğunu belirtti.

Basının, kısıtlamalara maruz kalmadan çalışmalarını özgür bir ortamda sürdürmesinin, demokrasiyi güçlendirerek kamuoyunun duyarlılığını artırdığını vurgulayan Öztürk, mesajında şunları kaydetti:

"Edirne'mizin dününe ve bugününe tanıklık eden basınımızın köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Şehrimizin ve ülkemizin gelişiminde, gerekli kamu bilincinin oluşturulmasında ve demokrasinin devamlılığında çok önemli bir paya sahiptirler. Basın ve yayın alanındaki çalışmalarını yıllardır tarafsızlık anlayışı ile meslek ilkelerinden ödün vermeden sürdüren değerli basınımızın Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız."