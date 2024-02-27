Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek fiyattan satıldı - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek fiyattan satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek fiyattan satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,602 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler arasında ise ayçiçeği bulunuyor. Ayçiçeği kilogramı en düşük 15,392 lira, en yüksek 15,559 liradan alıcı buldu.

27.02.2024 14:45
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,602 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg8,8019,602
AyçiçeğiKg15,39215,559

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek fiyattan satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek fiyattan satıldı - Son Dakika
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