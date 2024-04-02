Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,304 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|9,304
|9,304
|Ayçiçeği
|Kg
|17,280
|17,280
Son Dakika › Güncel › Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı - Son Dakika
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sıfırdan Zirveye Girişimcilik Topluluğu, 'Bir Ağaç Dik, Bir Nefes Ver' mottosuyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler çevre bilincinin artırılması amacıyla fidan dikerek doğanın korunması ve yeşil alanların çoğalmasının önemine dikkat çekti.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 53 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si hapis cezasıyla tutuklandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 32.845'e ulaştığını açıkladı.
Bursa'nın Uludağ'ın eteklerindeki İnkaya Mahallesi'ndeki bir villada çıkan yangında bulunan cesedin, villanın bahçıvanı olan Ali V. tarafından öldürülen arkadaşı Mustafa Ş.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Ali V., cesedi yok etmek için yangın çıkarttığı sırada ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği, olayın perde arkasını araştırırken, Ali V. cinayeti itiraf etti ve tutuklama kararı verildi.
FAW Grup, bu yılın ilk çeyreğinde araç satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 arttığını bildirdi. Grupun toplam satışlarının 100.300 adedini oluşturan Hongqi marka otomobilin satışları ise yüzde 64,3 artış gösterdi.
Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, kaçak sigara, nargile tütünü ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?