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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı Rekor Fiyattan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,304 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler arasında ise ayçiçeği yer alıyor ve kilogramı 17,280 liradan alıcı buldu.

02.04.2024 13:14
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,304 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg9,3049,304
AyçiçeğiKg17,28017,280

Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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