Edirne Tunca Nehri'nde çöp toplandı - Son Dakika
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Edirne Tunca Nehri'nde çöp toplandı

Edirne'de Tunca Nehri ve çevresinde bir araya gelen çevre gönüllüleri onlarca çöp toplayarak, vatandaşlara daha duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

28.04.2024 18:50  Güncelleme: 18:56
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Edirne Tunca Nehri'nde çöp topladılar

EDİRNE - Edirne'de Tunca Nehri ve çevresinde bir araya gelen çevre gönüllüleri onlarca çöp toplayarak, vatandaşlara daha duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Edirne'de kuraklıkla boğuşan Tunca Nehri ve çevresinde özellikle plastik ve cam atıklarına karşı temizlik çalışması yapan üniversite öğrencileri ve çevre gönüllüleri onlarca çöp topladı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisi İspanyol Begona Rodriguez öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler hem nehir içerindeki canlıları olumsuz etkileyen atıkları hem de nehrin çevresinde biriken çöpleri toplayarak vatandaşların çevre kirliliği konusunda duyarlı olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, çevre gönüllüleri yetkililerin nehrin etrafında çöp konteynırları koymaları gerektiğini ifade etti.

Kano ile nehrin içindeki atıkları temizleyen vatandaşlardan Barbaros Vardar, nehre atılan attıkların balıkların ölümüne yol açtığını belirtti.

İspanyol öğretim görevlisi Begona Rodriguez, Tunca Nehri'nin temiz tutulması gerektiğini ve piknik yapanların çöplerini topladıklarını vurguladı.

Çevre gönüllüsü Elif Özdemir, çok fazla attığın olduğunu ve önüne geçemediklerini kaydetti.

Üniversite öğrencisi Beste Acar, "Genel olarak bugün cam ve plastik topluyoruz. Çevremiz için en zararlı atıkların başında plastik geliyor. İnsanlar tabi ki hiçbir şekilde çöplerini buraya atmamalı ama belediyede buraya hiç çöp kutusu koymamış. Burada en azından çöp kutusu olsa insanlar için bir teşvik olur. Bu alanda yetkililerin çöp kutularını biraz daha fazlalaştırmasını isterim. Bu tür çevre temizlik etkinliklerinin daha çok yapılamasını isterim" dedi.

Vatandaşlardan Gamze Kurt, insanların bilinçsiz olduğu konulardan biri de çöpleri bir araya toplayarak yakıyorlar. Bu doğru bir çözüm değil çünkü öyle de hava kirliliğine sebep olunuyor. İnsanların doğanın nasıl işlediğiyle alakalı olarak biraz daha bilinçlendirilmesi gerekiyor. Çöp kutusunun buralara koyulması belediyece zaten yapılaması gerekir " şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencisi Rana Güneş, "Genellikle çok fazla plastik atık var. İnsanları pikniklerini yaptıktan sonra çöplerini bırakıp gitmişler. Plastik atıklar karışması en zor atıklardır. Yetkililerin çöp konteynırları yapması gerekir" diye konuştu.

Biyoloji bölüm öğrencisi Ece Güler, Tunca Nehri'nde çöp toplama etkinliği düzenlediklerini ve çevre insanların bilinciyle güzelleşeceğini ifade etti.

Havva Demir de çok fazla çöp topladıklarına değinerek, "Burada insanları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek ile ilerledik. Yetkililerin çevreye çöp kovası ve kamelyalar yapması gerekiyor. Çöp atma alanlarına çöplerimizi atmamız gerekir. Edirne bizim ve bu çöpleri biz topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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