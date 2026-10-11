Edirne Uzunköprü\'de işçi, iddiaya göre kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde bir tarım fabrikasında kepçenin altında kalan işçi Mutlu Yaştut (37) hayatını kaybetti.

Olay, Uzunköprü-Çanakkale kara yolu üzerindeki bir tarım fabrikasında meydana geldi. Depo bölümünde çalışan işçi Mutlu Yaştut, iddiaya göre küspe taşıyan operatör E.A.'nın (30) kullandığı kepçenin altında kaldı. E.A., paniğe kapılarak olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Yaştut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Mutlu Yaştut'un cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kepçe operatörü E.A. ise bir süre sonra emniyete giderek polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.