Edirne Uzunköprü'de kaçak yolla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 Türk gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne Uzunköprü'de kaçak yolla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 Türk gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Uzunköprü\'de kaçak yolla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 Türk gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde haklarında çok sayıda suçtan açık dosya bulunan 5 Türk, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken jandarma denetiminde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde haklarında çok sayıda suçtan açık dosyaları bulunan 5 Türk, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve sınır birliklerince Saçlımüsellim köyü kırsalında ortaklaşa gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 5 Türk yakalandı. Yakalanan şüphelilerin yapılan Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) yüz taraması ve kimlik sorgulamasında, Küçükçekmece 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', Küçükçekmece 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık' ve Büyükçekmece 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nden 'birden fazla kişi ile silahla yağma' suçlarından açık dosya kayıtları bulunan K.B. (34), Uzunköprü 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'askeri yasaklı bölgelere girme', Enez Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak', Mersin 8'inci Asliye Ceza Mahkemesinden 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçlarından istinafta dosyaları bulunan ayrıca 'göçmen kaçakçılığı' suçundan birçok kapalı dosyası olan S.A. (42), 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kullanmak' suçlarından 12 aranma kaydı olan ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan E.B. (37), Haymana 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma' ile Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'tasarlayarak adam öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından istinafta birden fazla açık dosya kaydı bulunan ve yurt dışına çıkış yasağı olan F.G. (22) ile Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla 'çocuğu kasten öldürme' ve 'kasten öldürme' suçlarından toplam 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.E. (26) olduğu tespit edildi. 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Uzunköprü3. SayfaJandarmaEdirneGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Kocaelispor’dan 18 yıl sonra bir ilk Kocaelispor'dan 18 yıl sonra bir ilk
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Erdoğan ve Aliyev’in basın toplantısına damga vuran final Salon ayağa kalktı Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı
Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ait kamera tutanakları: Bahçede bisikletli 2 çocuk görüntülendi Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ait kamera tutanakları: Bahçede bisikletli 2 çocuk görüntülendi
Fenerbahçe yenilgisi Iraola’nın başını yaktı Fenerbahçe yenilgisi Iraola'nın başını yaktı
19:41
O hareketi Sergen Yalçın’a mı yaptı İrfan Can Kahveci’den açıklama
O hareketi Sergen Yalçın'a mı yaptı? İrfan Can Kahveci'den açıklama
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
19:12
Emre Belözoğlu’ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
18:18
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi’ne katılacak
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak
18:18
Almanya’da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 19:51:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Edirne Uzunköprü'de kaçak yolla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 Türk gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android