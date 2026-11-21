Edirne Vali Yardımcısı Atlı, Çocuk Hakları Günü'nde komiteden bildirge aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İl Çocuk Hakları Komitesi üyelerini kabul etti. Görüşmede dijital dünyada çocuk koruması ve COP31 faaliyetleri ele alındı, komite üyeleri Antalya'da hazırlanan bildirgeyi Atlı'ya sundu.
Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleriyle görüştü.
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kabulde İl Müdürü Harun Tohumcu da yer aldı.
Görüşmede, çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik beklentiler ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında İl Çocuk Hakları Komitesince gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı.
Komite üyeleri, COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu'nda hazırlanan "27. Uluslararası Çocuk Forumu Bildirgesi"ni Atlı'ya sundu. Kabulde Atlı'ya hediye de takdim edildi.
Kaynak: AA
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