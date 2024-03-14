Edirne Valisi Yunus Sezer, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Valisi Yunus Sezer, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 14 Mart Tıp Bayramı\'nı kutladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sezer, mesajında 14 Mart 1827 tarihinde 'Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire' adlı tıp okulunun kurulmasının modern tıp eğitiminin başlangıcı olduğunu hatırlattı. Vali Sezer, sağlık alanında yapılan yatırımlarla Edirne'nin sağlık merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti ve tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

14.03.2024 09:55  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sezer, mesajında 14 Mart 1827 tarihinde "Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire" adlı tıp okulunun kurulmasının modern tıp eğitiminin başlangıcı, okulun kuruluş tarihi olan 14 Mart'ın da "Tıp Bayramı" olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözlerini kendilerine şiar edinen hekimlerin bilgi, birikim ve özverili çalışmalarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da sürdüreceklerine inançlarının tam olduğunu aktaran Vali Sezer, mesajında şunları kaydetti:

"Son yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımlarla şehir hastaneleri hizmete alınmış ve bununla birlikte ülkemiz sağlık turizminden de hak ettiği payı almaya başlamıştır. Bu bağlamda iki ülke ile sınırı olan Edirne'ye komşu ülkelerden hastalar tedavi olmak üzere gelmektedirler. Balkanlar'ın kültür ve turizm başkenti Edirne, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, özel hastaneleri ve sağlık çalışanları ile bölgenin sağlık merkezi olma yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; insan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca vatandaşlarımıza hizmet sunan, sağlık çalışanlarına şiddet yerine derin bir minnet duygusunun akıllarda ve kalplerde yer etmesi temennisiyle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Tıp Bayramı, 14 Mart, Edirne, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Yunus Sezer, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Selahattin Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulamasından vazgeçildi Selahattin Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulamasından vazgeçildi
09:49 AK Parti başvuru yaptı Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi AK Parti başvuru yaptı! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi
08:36 Erdoğan’ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu Erdoğan'ın koruma ekibinin kazasından acı haber: 1 polis daha şehit oldu
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
07:41 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de görüntülendi Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi! Fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti
10:35 Yabancılara Konut Satışları Şubatta Yüzde 44,9 Azaldı Yabancılara Konut Satışları Şubatta Yüzde 44,9 Azaldı
10:31 Erzincan Depremi’ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler Erzincan Depremi'ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler
10:19 Eylem Tok ve oğlu New York’ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi, Demet Akalın tepki gösterdi
09:39 İETT sürücüsünün bıçaklanma anı kamerada İETT sürücüsünün bıçaklanma anı kamerada
09:35 Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, tank kullandı, düşman mevzilerini izledi Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, tank kullandı, düşman mevzilerini izledi
09:31 CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi adliyeye ifade vermeye geldi CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayma görüntülerine ilişkin 2 kişi adliyeye ifade vermeye geldi
09:04 Işın Karaca’dan oğlu ölümlü kazaya karışıp kaçırılan Bülent Cihantimur’a olay suçlama: Annemin onun verdiği ilaçtan kalbi durdu Işın Karaca'dan oğlu ölümlü kazaya karışıp kaçırılan Bülent Cihantimur'a olay suçlama: Annemin onun verdiği ilaçtan kalbi durdu
08:21 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı 81 ilde Çember Operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 11:15:42. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne Valisi Yunus Sezer, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement