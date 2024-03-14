Edirne Valisi Yunus Sezer, 14 Mart Tıp Bayramı\'nı kutladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sezer, mesajında 14 Mart 1827 tarihinde "Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire" adlı tıp okulunun kurulmasının modern tıp eğitiminin başlangıcı, okulun kuruluş tarihi olan 14 Mart'ın da "Tıp Bayramı" olarak kabul edildiğini hatırlattı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözlerini kendilerine şiar edinen hekimlerin bilgi, birikim ve özverili çalışmalarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da sürdüreceklerine inançlarının tam olduğunu aktaran Vali Sezer, mesajında şunları kaydetti:
"Son yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımlarla şehir hastaneleri hizmete alınmış ve bununla birlikte ülkemiz sağlık turizminden de hak ettiği payı almaya başlamıştır. Bu bağlamda iki ülke ile sınırı olan Edirne'ye komşu ülkelerden hastalar tedavi olmak üzere gelmektedirler. Balkanlar'ın kültür ve turizm başkenti Edirne, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, özel hastaneleri ve sağlık çalışanları ile bölgenin sağlık merkezi olma yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle; insan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca vatandaşlarımıza hizmet sunan, sağlık çalışanlarına şiddet yerine derin bir minnet duygusunun akıllarda ve kalplerde yer etmesi temennisiyle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
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