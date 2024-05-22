Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mihal Hamamı\'nı ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları süren Gazi Mihal Hamamı'nı ziyaret etti.
Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki 600 yıllık hamamı gezen Sezer, incelemelerde bulundu.
Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan ihya çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Gazi Mihal Hamamı
Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.
Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.
Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'daki Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.
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