Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mihal Hamamı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mihal Hamamı'nı ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mihal Hamamı\'nı ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları süren Gazi Mihal Hamamı'nı ziyaret etti. Hamamı gezen Sezer, incelemelerde bulunarak Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan ihya çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gazi Mihal Hamamı, Osmanlı'nın kuruluş döneminde Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa edilmiş olup, kesme taş ve tuğla malzemeden yapılmıştır. Hamamın duvarları orijinal halini korumaktadır. Ancak, Rusların 1829'daki Edirne işgali sonrasında hamam tamamen kapatılmıştır.

22.05.2024 09:19
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Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmaları süren Gazi Mihal Hamamı'nı ziyaret etti.

Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki 600 yıllık hamamı gezen Sezer, incelemelerde bulundu.

Sezer, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan ihya çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gazi Mihal Hamamı

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'daki Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Yunus Sezer, Gazi Mihal Hamamı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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