Edirne Valisi Sezer'den Anneler Günü mesajı - Son Dakika
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Edirne Valisi Sezer'den Anneler Günü mesajı

Edirne Valisi Sezer\'den Anneler Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sezer, annelerin karşılıksız sevginin ve sonsuz özverinin simgesi olduğunu belirtti. Mesajında annelerin önemine vurgu yapan Sezer, annelerin sağlıklı ve huzurlu bir ailenin ve toplumun mimarları olduğunu ifade etti. Ayrıca, şehitlerin ve gazilerin annelerini de unutmayarak tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı ve sağlık, huzur ve mutluluklar diledi.

11.05.2024 11:54
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer mesajında, annelerin karşılıksız sevginin ve sonsuz özverinin simgesi olduğunu belirtti.

Dünyanın en zor ve ulvi görevlerinden birinin sorumluluğunu üstlenen annelerin hakkının hiçbir surette ödenemeyeceğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, bizleri canından ve ruhundan bir parça olarak görüp sevmeyi, paylaşmayı öğreten annelerimiz, aynı zamanda sağlıklı, huzurlu bir ailenin ve toplumun mimarlarıdır. Dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren bizlere doğruluk ve güzellik adına her ne varsa gösteren, bizlerden tek beklentileri sevgi ve saygı olan annelerimize kadim kültürümüz, cenneti ayaklarının altına serecek kadar manevi bir değer atfetmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımız, bayrağımız ve istikbalimiz için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli anneleri başta olmak üzere, tüm annelerimizin ellerinden öperek Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."

Kaynak: AA

Anneler Günü, Yunus Sezer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Sezer'den Anneler Günü mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Valisi Sezer'den Anneler Günü mesajı - Son Dakika
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