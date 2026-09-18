Edirne Valisi Sezer’den Gaziler Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin yıl dönümünde, vatan, millet ve bayrak uğruna büyük fedakarlıklar gösteren gazilerin gününü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gaziliğin, vatanı, milleti ve kutsal değerleri uğruna her türlü fedakarlığı göze almanın şerefli bir nişanesi olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

Hiç şüphesiz şehitlik ve gazilik, milletimizin gönlündeki en yüce makamlardır. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla vatanını ve bayrağını canından aziz bilen kahramanlarımız, ülkemizin bağımsızlığı, huzuru ve güvenliği uğruna gösterdikleri fedakarlıklarla milletimizin gurur kaynağı olmuş, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olarak Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir."

Türk milletinin kutsal değerlerini, vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üzerinde tuttuğunu vurgulayan Sezer, milletin kahramanların fedakarlıkları sayesinde karşısına çıkan tüm zorlukları aşacak güç, dirayet ve kararlılığa sahip olduğunu belirtti.

Sezer, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle andığını, hayatta olan gazilere ve malullere şükranlarını sunduğunu, aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik dilediğini kaydetti.