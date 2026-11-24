Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer mesajında, Balkanların barış ve huzur kenti, tarih ve medeniyetin kadim şehri Edirne'nin kurtuluşunun 104. yıl dönümünün büyük bir gurur, coşku ve mutlulukla kutlandığını belirtti.

Asırlar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü Edirne'nin, tarihinin en ağır imtihanlarından birini Balkan Savaşları sırasında yaşadığını aktaran Sezer, binlerce insanımızın esaret, acı ve yoklukla sınandığı toprakların, Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının ardından 25 Kasım 1922'de özgürlüğüne kavuşarak yeniden ana vatanla kucaklaştığını ifade etti.

Ecdadın canları pahasına emanet ettiği Edirne'yi koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu aktaran Sezer, "Edirne'ye sahip çıkmak, yalnızca bir şehri korumak değil, aynı zamanda ortak tarihimize, kültürümüze ve medeniyetimize sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

Sezer, Edirne'nin geçmişte olduğu gibi bugün de Balkanların tarih ve kültür başkenti, barış ve kardeşliğin buluşma noktası olduğunu belirtti.

Bu anlayışla hayata geçirdikleri Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu aracılığıyla Balkan ülkeleri ve şehirleriyle ilişkileri güçlendirerek gönül coğrafyasındaki soydaşlarla bağları daha da kuvvetlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Temennimiz, bir zamanlar acı ve gözyaşına sahne olan bu coğrafyada artık daima barışın, huzurun ve kardeşliğin hüküm sürmesidir. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Edirne Müdafii Şükrü Paşa'yı, kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşerilerimin Kurtuluş Bayramı'nı yürekten kutlayarak sevgi ve saygılarımı sunuyorum."