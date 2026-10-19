Edirne Valisi Sezer, Muhtarlar Günü'nde muhtarların köprü görevi gördüğünü söyledi - Son Dakika
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Edirne Valisi Sezer, Muhtarlar Günü'nde muhtarların köprü görevi gördüğünü söyledi

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Edirne Valisi Sezer, Muhtarlar Günü\'nde muhtarların köprü görevi gördüğünü söyledi
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Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Polis Bahçesi'nde düzenlenen programda muhtarlarla buluştu. Sezer, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirterek teşekkür etti; programa kent protokolü ve milletvekilleri de katıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla buluştu.

Sezer, Polis Bahçesi'nde düzenlenen programda, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Muhtarların kıymetli işler yaptığını belirten Sezer, "Yaptığınız işler çok önemli aynı zamanda çok hayırlı. Şimdiye kadar milletimize, devletimize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Muhtarların mahalleleri ve köyleriyle ilgili tüm bilgileri bildiğini ifade eden Sezer, muhtarlığın geçmişten bu yana değerli bir görev olduğunu kaydetti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Edirne Muhtarlar Derneği Federasyonu Başkanı Fatih Kıyga da 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Programa Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA
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