Edirne Valisi Sezer, Öğretmenler Günü İl Kutlama Kurulu'ndan bilgi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
24 Kasım Öğretmenler Günü için oluşturulan İl Kutlama Kurulu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Sezer, etkinliklere ilişkin bilgi aldıktan sonra kurul üyeleri aracılığıyla tüm öğretmenlerin gününü kutladı ve eğitim camiasına başarılar diledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oluşturulan İl Kutlama Kurulu üyelerini kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında kurul üyeleriyle bir süre görüşen Sezer, gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi aldı.
Vali Sezer, ziyarete gelen kurul üyelerinin nezdinde tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, eğitim camiasına görevlerinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
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