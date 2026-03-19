Edirne Valisi Sezer, sınır karakolundaki Mehmetçikle bayramlaştı

19.03.2026 17:06
Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan sınırındaki karakolda görev yapan askerlerle bayramlaştı.

Vali Sezer, 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Yenikadın Şehit Onbaşı Özer Camcı Karakolu'nu ziyaret etti.

Karakol komutanı ve askerlerle bayramlaşan Sezer, karakolun şeref defterini imzaladı.

Mehmetçiğin bayramını kutlayan Vali Sezer, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim sizi bütün kaza ve belalardan korusun. Ailelerinize de selamlarımızı iletip bayramlarını kutlayın. Allah'a emanet olun." dedi.

Vali Sezer, bayramlaşma programı kapsamında Meriç Askeri Gazinosu, İl Emniyet Müdürlüğü Meriç Sosyal Tesisleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi, Edirne Huzurevi, İl Jandarma Komutanlığı, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Edirne İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kapıkule Sınır Kapısı ve Kapıkule Jandarma Kontrol Noktası'nı da ziyaret etti.

Sezer'e ziyaretlerinde 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu da eşlik etti.

Kaynak: AA

