Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi'ni gezdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, TOKİ Başkanlığı tarafından Meriç Nehri kenarına yapılan, İzzet Arseven Kent Ormanı'nı içine alan Söğütlük Millet Bahçesi'nde yürütülen çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundu.
Vatandaşlarla sohbet eden Sezer, talep ve önerileri de dinledi.
Edirne Valisi Söğütlük Millet Bahçesi'ni Ziyaret Etti
