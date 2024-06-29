Edirne Valisi ve TÜGVA Başkanı, çiftin nikah şahitliğini yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Valisi ve TÜGVA Başkanı, çiftin nikah şahitliğini yaptı

Edirne Valisi ve TÜGVA Başkanı, çiftin nikah şahitliğini yaptı

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Edirne İl Temsilcisi Recep Peçe ve Emine Meryem Öksüz çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Edirne'deki bir düğün salonunda gerçekleşen nikahı, Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu kıydı. Vali Sezer, çifte mutluluk diledi. TÜGVA Başkanı Beşinci de çifte bir ömür huzur ve sağlık diledi.

29.06.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA Edirne İl Temsilcisi Recep Peçe ve Emine Meryem Öksüz çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Edirne'deki bir düğün salonunda gerçekleşen nikahı, Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu kıydı.

Vali Sezer, törende yaptığı konuşmada, çifte mutluluk diledi.

Çifte güzel aile hayatı yaşamaları tavsiyesinde bulunan Sezer, "Allah mutlu ve mesut etsin. Daha güzel günleri inşallah hep beraber yaşasınlar. İnşallah kırıcı ve dökücü olmadan, ağız tadıyla güzel nesiller yetiştirecekleri herkesin örnek göstereceği bir yuvayı kurarlar." dedi.

TÜGVA Başkanı Beşinci de çifte bir ömür huzur ve sağlık diledi.

Peçe ile TÜGVA'da başarılı bir çalışma yürüttüklerini belirten Beşinci, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları ve hayırlı olsun dileklerini ulaştırmak isterim. Biz Recep Peçe'nin teşkilattaki çalışmalarına ve evliliğine şahidiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hasan Başoğlu, Yunus Sezer, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi ve TÜGVA Başkanı, çiftin nikah şahitliğini yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:27:50. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne Valisi ve TÜGVA Başkanı, çiftin nikah şahitliğini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement