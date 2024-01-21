 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne Valisi Yunus Sezer, Erzurumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Yeni Hizmet Binasını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Erzurumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Yeni Hizmet Binasını Ziyaret Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Erzurumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yeni hizmet binasını ziyaret etti. Dernek Başkanı Necmi Asan ve üyeler tarafından karşılanan Vali Sezer, derneğin üye sayısı ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sezer, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek derneğe destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Programda müzisyen Harun Atmaca Erzurum türküleri seslendirdi ve konuklara cağ kebabı ikram edildi. Ziyarete kurum müdürleri, dernek üyeleri ve davetliler de katıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Erzurumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'nin Yeni Hizmet Binasını Ziyaret Etti
21.01.2024 - 17:49,
Abone Ol

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Erzurumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin yeni hizmet binasını ziyaret etti.

Sezer, Dernek Başkanı Necmi Asan ve üyeler tarafından karşılandı.

Daha sonra Asan, derneğin üye sayısı ve faaliyetleri hakkında Sezer'e bilgi verdi.

Sezer, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek derneğe desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Konuklara cağ kebabı ikram edilen programda müzisyen Harun Atmaca Erzurum türküleri seslendirdi.

Programa kurum müdürleri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Edirne Valiliği, Erzurum, Edirne, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Yunus Sezer, Erzurumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Yeni Hizmet Binasını Ziyaret Etti - Son Dakika


09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:56:35. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne Valisi Yunus Sezer, Erzurumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Yeni Hizmet Binasını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement