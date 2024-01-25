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Edirne Valisi Yunus Sezer, mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Talatpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konuları başta olmak üzere ihtiyaçların giderilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi. Vali Yardımcıları ve İl Emniyet Müdürü de ziyarette hazır bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, mahalle ziyaretlerine devam ediyor
25.01.2024 - 09:45,
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Edirne Valisi Yunus Sezer, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Talatpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sezer, sorun ve talepleri dinledi.

Mahalledeki asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konuları başta olmak üzere muhtar ve mahalle sakinleriyle değerlendirmelerde bulunan Sezer, belirlenen ihtiyaçların bir an önce giderilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcıları Erdoğan Beypınar ve Eyyüp Batuhan Ciğerci ile İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da eşlik etti.

Kaynak: AA
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