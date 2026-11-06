Edirne Valisi Yunus Sezer, Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde inceleme yaptı

Edirne Valisi Yunus Sezer, Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde inceleme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek bünyesindeki atölyelerde inceleme yaptı. Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve atölye çalışanlarıyla sohbet etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.
Enstitü bünyesindeki atölyeleri gezen Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Atölyelerde gerçekleştirilen faaliyetleri inceleyen Sezer, çalışanlarla sohbet etti.
Kaynak: AA
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