Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

05.06.2026 10:03
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Edirne'de 8, Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalandı; işlemler için ilgili merkezlere gönderildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, Kofçaz ilçesinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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