Edirne ve Kırklareli’nde 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli’nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

02.07.2026 09:06
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Edirne'de 6, Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalanarak ilgili kurumlara teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, Edirne, Güncel, Dünya, Son Dakika

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