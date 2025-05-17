Edirne ve Kırklareli'nde 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen denetimlerde 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırklareli'nde ise İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.