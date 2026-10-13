Edirne ve Kırklareli'nde denetimlerde yakalanan 24 düzensiz göçmen sevk edildi

Edirne ve Kırklareli'nde denetimlerde yakalanan 24 düzensiz göçmen sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de yakalanan 15 kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, Kırklareli'nde yakalanan 9 kişi Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 15 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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