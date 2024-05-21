Edirne ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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Edirne ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Edirne ve Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde 4 kişiyi durdurarak üst aramaları yaptı. Şüphelilerin üzerinde 27 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Tekirdağ'da ise İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Çorlu, Şarköy ve Malkara ilçelerinde 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 30 gram esrar, 25 gram metamfetamin ve 25 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüphelilerin emniyetteki ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

21.05.2024 09:05
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Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde durumlarından şüphelendikleri 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 27 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da ise uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Çorlu, Şarköy ve Malkara ilçelerindeki operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 30 gram esrar, 25 gram metamfetamin ve 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Jandarma, Tekirdağ, Malkara, Şarköy, Edirne, Çorlu, Keşan, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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