Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Candan Yüceer'i ziyaret etti.
Şamiloğlu, ziyarette Yüceer'e Topraktan Sofraya Edirne ile Edirne Taş Köprüleri kitapları armağan etti.
Yüceer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kitaplar için Şamiloğlu'na teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Edirne ve Tekirdağ'dan Kültür Ziyareti - Son Dakika
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