Edirne'ye Mini Baraj Müjdesi - Son Dakika
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Edirne'ye Mini Baraj Müjdesi

Edirne\'ye Mini Baraj Müjdesi

Kuraklıkla mücadele için Tunca Nehri'ne mini baraj kurulacak, sulama projeleri desteklenecek.

04.12.2024 15:17
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Edirne Valisi Yunus Sezer, kuraklığa karşı Tunca Nehri'ne mini baraj kurulacağını belirtti.

Sezer, Edirne İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantısında, Edirne'nin bir tarım şehri olduğunu söyledi.

Sulama yatırımlarını desteklediklerini belirten Sezer, "Sulamayla ilgili önemli işler yapıldı. Çakmak Barajı'nın iletim hattı ve ilave 5 bin hektarlık alanla ilgili sulama projesini şubat ayı itibarıyla bitireceğiz. Bu hem Ergene Havzası'nı rahatlatacak hem de su kullanımında yaşanan sıkıntıyı hafifletecek." dedi.

Sezer, sulama imkanlarını artıracak Çömlekköy Barajı'nın yapımına ise bu yıl başlandığını hatırlattı.

Çalışmalar kapsamında Çömlekköy regülatörünü gelecek yıl tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Mini bir baraj, su toplama havzası yapılacak ve oradan asıl baraj gövdesine su basılacak, regülatör dediğimiz alan bu. Çömlekköy regülatörü ile Tunca Nehri'nin içerisinde mini bir barajımız olacak. Tunca Nehri'nden aşağıya doğru bütün alanlara suyun kıt olduğu bu yılki gibi sıkıntı yaşadığımız dönemlerde yararlanılacak. Orada 3.5 milyon metreküp suyu depolama imkanımız olacak. Regülatör barajın destekleyicisi, mütemmim cüzü dediğimiz kısmı olacak. Bir taraftan gövde çalışmaları devam ediyor bir taraftan da sulama alanlarıyla ilgili çalışmalar sürüyor."

Vali Sezer, tarımsal sulamaya desteklerin süreceğini belirterek, il ve ilçelerdeki sulama yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA

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