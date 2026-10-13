Edirne Yeni İl Halk Kütüphanesi kısa sürede açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Yeni İl Halk Kütüphanesi kısa sürede açılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Yeni İl Halk Kütüphanesi kısa sürede açılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yapımında son aşamaya gelinen Yeni İl Halk Kütüphanesinin kısa süre içerisinde hizmete açılacağını bildirdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yapımında son aşamaya gelinen Yeni İl Halk Kütüphanesinin kısa süre içerisinde hizmete açılacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı açıklamada, kültür ve medeniyet şehri Edirne'ye önemli bir yatırım daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni İl Halk Kütüphanesinde çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Aksal, kütüphanenin modern donanımı ve geniş kapasitesiyle kentin eğitim ve kültür hayatına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Kütüphanenin her yaştan vatandaşa hizmet vereceğini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"8 bin 812 metrekare kullanım alanı, aynı anda 1266 kişiye hizmet verebilecek kapasitesi ve 200 bini aşkın kitaplık koleksiyon hedefiyle şehrimizin eğitim ve kültür hayatına yeni bir soluk kazandırıyoruz. Çocuk ve gençlik bölümleri, çalışma salonları, yazma eserler koleksiyonu, konferans salonu, cep sineması, atölyeleri ve sosyal alanlarıyla yalnızca bir kütüphane değil, her yaştan hemşehrimizin faydalanabileceği modern bir kültür ve yaşam merkezi olacak."

Aksal, kütüphanenin özellikle çocukların ve gençlerin eğitim hayatına önemli katkılar sunacağını belirterek, yatırımın Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.

Projeye verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve emeği geçenlere teşekkür eden Aksal, kütüphanenin Edirne'nin kültürel zenginliğine değer katacağını ifade etti.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerMilletvekiliFatma AksalAK PartiEdirneKültürGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Ne altın ne gümüş Kilosu 247 bin TL ediyor Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi
12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar Sonrası daha da korkunç 12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar! Sonrası daha da korkunç
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Fairford Hava Üssü’ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
10:18
Fenerbahçe’den ayrıldı, Premier Lig’de şov yaptı İlk 11’de başladığı maçta yıldızlaştı
Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı
09:58
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi Geceye damga vurdu
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu
09:30
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
09:09
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
07:21
Fairford Hava Üssü’ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
07:11
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 10:35:31. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne Yeni İl Halk Kütüphanesi kısa sürede açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei