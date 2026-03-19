Edirnekapı Şehitliği'nde bayram arifesi yoğunluğu - Son Dakika
Edirnekapı Şehitliği'nde bayram arifesi yoğunluğu

Edirnekapı Şehitliği\'nde bayram arifesi yoğunluğu
19.03.2026 14:56
İstanbul'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek kabirleri ziyaret etti.

İstanbul'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek kabirleri ziyaret etti.

Şehit yakınları, arife gününde sabahın erken saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı.

Şehitlerin kabirleri başında dua edip Kur'an-ı Kerim okuyan yakınları, mezarlara karanfil bıraktı, çiçek dikti. Aileler, mezarların temizliğini ve bakımını da yaptı.

Büyükleriyle birlikte mezarlığa gelen çocuklar da şehit olan yakınları için dua etti.

Şehitlikte görevli jandarma personeli, ailelere başsağlığı dileğinde bulundu.

Tunceli'de şehit olan Jandarma Komando Er Ahmet Üvenç'in annesi Pembe Üvenç, AA muhabirine, oğlunun askerden gelmesine bir hafta kala şehit olduğunu anlattı.

Oğlunun şehit düşmesinin ardından şeker hastası olduğunu belirten Üvenç, oğlunun fotoğrafını kolyesinde taşıdığını aktararak, "Oğlumu koynuma koydum. 'Annem geliyorum, bir haftam kaldı.' dedi, haberi geldi." ifadelerini kullandı.

"Şehit olduğu için gurur duyuyoruz ama evlat acısı çok zor"

Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz'un babası Hikmet Yavuz, oğlunun 13 Kasım 2017'de Şırnak Bestler Dereler bölgesinde askerleri kurtarmak isterken şehit olduğunu söyledi.

Oğluyla birlikte 4 askerin daha şehit olduğunu, 18 askerin ise yaralandığını aktaran Yavuz, "Bu vatan için askerini kurtarmak için oğlum şehit oldu. Onunla gurur duyuyorum. Mekanı cennet olsun. İnşallah öbür dünyada bize de şefaatçi olur. Bayram geliyor, bugün arife. Oğlumuz bize gelemiyor, biz oğlumuza geliyoruz. Allah kimseye böyle bir acı göstermesin. Şehit olduğu için gurur duyuyoruz ama evlat acısı çok zor." diye konuştu.

Şehitlikte yakını olmayan ancak her bayram şehitleri ziyaret eden Hüseyin Esmer, Bayrampaşa'dan geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada yatan bütün şehitler bizim yakınlarımız. Bu toprak için vatan için toprağa düşmüş ağabeylerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız. Bu vatanı onlar bize emanet etti. Biz de bu emanete sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ziyarete geldik. Mümkün olduğu sürece her bayram gelirim. Yalnız bırakmam şehitlerimizi. Arife günleri onlarla birlikte olmayı tercih ediyoruz. Şehitlerimizi yad ediyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirnekapı Şehitliği'nde bayram arifesi yoğunluğu - Son Dakika

SON DAKİKA: Edirnekapı Şehitliği'nde bayram arifesi yoğunluğu - Son Dakika
