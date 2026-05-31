Edirnekapı Surları'nda Şüpheli Gençler Yakalandı
Edirnekapı Surları'nda Şüpheli Gençler Yakalandı

31.05.2026 18:20
İkbal Uzuner cinayetiyle ilgili içerik bulunduran A.H.K. ve E.D.Y. gözaltına alındı.

FATİH'te Edirnekapı Surları'nda şüpheli hareketlerde bulundukları ihbar edilen A.H.K. (18) ile E.D.Y. (16), polis ekiplerince yakalandı. İkilinin cep telefonlarında 2024 yılında surlarda meydana gelen İkbal Uzuner cinayetiyle ilgili içerik ve yazışmalar tespit edildi. A.H.K. mahkeme kararıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta süreyle gözlem altına alınırken, E.D.Y. işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay, 23 Mayıs'ta saat 13.50 sıralarında Ayvansaray Mahallesi'ndeki Edirnekapı Surları'nda meydana geldi. İddiaya göre, surlar üzerinde şüpheli hareketler sergileyen bir kız ve bir erkeği görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde A.H.K. ve E.D.Y.'yi tespit ederek emniyete götürdü.

TELEFONLARINDA İKBAL UZUNER CİNAYETİNE İLİŞKİN GÖRSELLER BULUNDU

Polis ekiplerince genç kız ve yanındaki erkeğin cep telefonlarında yapılan incelemelerde 2024 yılında Edirnekapı Surları'nda meydana gelen İkbal Uzuner cinayetine ilişkin içerik ve yazışmalar olduğu tespit edildi.

PSİKİYATRİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalarda A.H.K.'nin bir süredir İstanbul'da psikiyatrik tedavi gördüğü de belirlendi. Gözaltına alınan A.H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta süreyle gözlem altına alınmasına ve hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. E.D.Y. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

