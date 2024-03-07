Ediz Gürel, Türk satranç tarihinde en genç Büyük Usta oldu

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Satranç sporcusu Ediz Gürel, 15 yaşında Türk satranç tarihinin "En genç Büyük Ustası' (Grand Master-GM)" oldu. Prag Satranç Festivali'nde Erwin L'ami ile yaptığı karşılaşmada berabere kalan Gürel, Türk satranç tarihinin "En Genç Büyük Ustası" ünvanına sahip olmayı başardı.

Satranç sporcusu Ediz Gürel, Prag Satranç Festivali'nde Erwin L'ami ile yaptığı karşılaşmada berabere kaldı. Gürel, aldığı bu sonuçla Türk satranç tarihinin 'En Genç Büyük Ustası (Grand Master-GM) normunu almayı garantiledi. Gürel, şu anda FIDE Canlı ELO puanı sıralamasında 20 yaş altında dünyanın ilk 20 sporcusu arasında yer alırken, ELO puanı ile 16 yaş altı sporcular arasında ise dünyada ikinci sırada yer alıyor. Gürel'in Canlı ELO puanı 2571. Prag Satranç Festivali Challengers kategorisinde çok başarılı bir performans gösteren yıldız sporcu bugün 2666 ELO'lu Ukraynalı GM Anton Korobov ile şampiyonluk maçına çıkacak. Türkiye'de satranç sporunda 2012 yılından bu yana büyükusta sayısı arttı.

Ediz Gürel'in genç yaşında elde ettiği büyük başarıyı kutlayan TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Ediz Gürel'in başarılı performansı ile gurur duyuyoruz. Milli sporcumuz inanılmaz disiplinli ve çok çalışarak yoluna devam ediyor. Türkiye'nin 15 yaşında GM olan ilk sporcusu. Sporcumuzu da onun her an yanında olan ailesini de gönülden kutluyorum. Dünya Ediz'i takip etmeye devam edecek. Genç yıldızlarımızın başarısı ilham veriyor. Yeni GM'lerimiz de geliyor. 2012 yılından bu yana Büyükusta sayımız artı, yenileri de yolda" dedi.

Türkiye'nin genç satranç yıldızlarından biri olan ve genç yaşında birçok başarıya imza atan Ediz Gürel, 5 Aralık 2008 tarihinde Bursa'da doğdu. Gürel'in babası inşaat mühendisi, annesi ise beden eğitimi öğretmenidir. Gürel, satranç oynamaya 7 yaşında öğretmeninin tavsiyesi üzerine başladı. Bursa'da katıldığı ilk turnuvada başarı elde eden Gürel, henüz 8 yaşındayken Türkiye Satranç Milli Takımı'na girmeyi başardı. Ediz Gürel, 11 yaşındayken Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda üçüncü oldu ve ilk Aday Usta (Candidate Master- CM) unvanını aldı. 12 yaşında FIDE Ustası (FIDE Master), 13 yaşında Uluslararası Usta (International Master-IM) unvanını elde etti. Türkiye'yi birçok ulusal ve uluslararası turnuvada başarıyla temsil eden Gürel, 2022 yılında ilk Büyük Usta (Grand Master-GM) normunu almıştı.