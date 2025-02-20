Edremit Belediye Başkanı Ertaş, Emekli Personelle Veda Yemeğinde Buluştu

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(BALIKESİR)- Emekli personelle veda yemeğinde buluşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Yıllarca çalışıp emekliye ayrılan siz büyük ailemizin üyelerine bir kez daha minnettarlığımı ifade ediyor, bundan sonraki yaşamınızda ailelerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Hepinizle çalışmaktan büyük bir mutluluk duydum, her zaman yanınızdayım" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, emekli personelle veda yemeğinde buluştu. Etkinlikte, yıllarca Edremit Belediyesi'ne hizmet veren emekli çalışanlara duyduğu minnettarlığı dile getiren Ertaş, emeklilere Belediye'nin anı rozetini takarak teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Yıllarca belediyemizde emek verip emekliliğe ayrılan kıymetli mesai arkadaşlarım ve aileleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugüne kadar Edremit halkına verdiğiniz hizmetler için teşekkürlerimi sunuyorum. İş hayatınızda büyük bir özveri ve fedakarlıkla yıllarca çalışıp emekliye ayrılan siz büyük ailemizin üyelerine bir kez daha minnettarlığımı ifade ediyor, bundan sonraki yaşamınızda ailelerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Hepinizle çalışmaktan büyük bir mutluluk duydum, her zaman yanınızdayım" diye konuştu.