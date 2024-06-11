Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, mahallelerdeki çalışmaları inceledi

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(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, mesaisine İkizçay, Altınkum, Yolören ve Kadıköy Mahalleleri ile Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden çalışmaları inceleyerek başladı. Başkan Ertaş, ilgili müdürlerden detaylı bilgi alarak mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Saha incelemelerine bugün sabahın erken saatlerinde ekibiyle İkizçay Mahallesi'nden başlayan Başkan Ertaş, mahallede yapılan yol yenileme ve park düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Ertaş, "İkizçay Mahallesi'nde alt ve üstyapı düzenlemeleri ile halkımızın daha güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İkizçay Mahallesi'ndeki incelemelerin ardından Altınkum Mahallesi'ne geçen Başkan Ertaş, burada gerçekleştirilen çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarını denetledi. Yolören Mahallesi'nde yapılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Ertaş, vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. İlgili müdürlerden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Ertaş, ihtiyaçları belirleyip en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Kadıköy Mahallesi'nde yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarını da inceleyen Ertaş, mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini dinleyerek, tüm talepleri değerlendirip, en kısa sürede çözüm üreteceklerini söyledi. Son olarak Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan düzenleme ve yenileme çalışmalarını gözden geçiren Ertaş, meydanın daha estetik ve işlevsel hale getirilmesi için yapılan çalışmalarda gelinen son noktayı inceledi.

Ertaş, ziyaretlerinin ardından, "Belediye olarak öncelikli hedefimiz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaktır. Daha yaşanabilir, konforlu ve modern bir kent için var gücümüzle çalışacağız. Edremit için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.