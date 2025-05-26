Edremit Belediye Başkanı'ndan Yağışlara Karşı Acil Önlemler

(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Son günlerde artan ani ve yoğun yağışlara karşı 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz hazırlıklı olarak işlek caddeler ve önemli noktalarda temizlik ve kontrollerini sürdürüyor" dedi.

Edremit Belediyesi ekipleri, sağanak yağışlar nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla sahaya indi. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede su taşkınlarının yaşanmaması için menfez ve mazgal temizliği çalışmalarına hız verdi.

Ekipler, dere yatakları ve su geçiş noktalarında da temizlik ve bakım faaliyetlerini sürdürüyor.

Başkan Ertaş, "Son günlerde artan ani ve yoğun yağışlara karşı 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz hazırlıklı olarak işlek caddeler ve önemli noktalarda temizlik ve kontrollerini sürdürüyor. Yağışlardan kaynaklı olası su baskınlarını en aza indirerek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin günlük yaşamını olumsuz etkileyecek durumların önüne geçmek için görev başındayız" diye konuştu.