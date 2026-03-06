Edremit Belediyesi, Abdulcebbar Bülbül Taziye ve Kültür Evi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika
Edremit Belediyesi, Abdulcebbar Bülbül Taziye ve Kültür Evi'ni Hizmete Açtı

06.03.2026 12:44  Güncelleme: 13:50
Edremit Belediyesi tarafından İbrahimce Mahallesi’ne kazandırılan "Abdulcebbar Bülbül Taziye ve Kültür Evi" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Burada sadece bir binanın açılışını yapmıyoruz; birliğimizin, beraberliğimizin ve acılarımızı paylaşarak azaltacağımız ortak bir alanın temellerini sağlamlaştırıyoruz" dedi.

Edremit Belediyesi, "Abdulcebbar Bülbül Taziye ve Kültür Evi"ni düzenlenen törenle hizmete açtı. İş insanı Ayhan Bülbül tarafından babası merhum Abdulcebbar Bülbül adına yaptırılan taziye ve kültür evi, başta İbrahimce ve Gazicelal mahalleleri olmak üzere tüm Edremit halkına hizmet verecek. Açılış töreni, Edremit Belediyesi'nin mahallede düzenlediği geniş katılımlı iftar programı öncesinde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, taziye ve kültür evlerinin önemine değinerek, "Bugün burada sadece bir binanın açılışını yapmıyoruz; birliğimizin, beraberliğimizin ve acılarımızı paylaşarak azaltacağımız ortak bir alanın temellerini sağlamlaştırıyoruz. Bu anlamlı eseri ilçemize kazandıran hayırsever iş insanımız Ayhan Bülbül'e, katkılarından dolayı İbrahimce Mahalle Muhtarımız Korkmaz Küfrevi'ye ve emeği geçen herkese tüm Edremit halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde, merhum Abdulcebbar Bülbül dualarla anıldı. Kültür evi, modern yapısı ve geniş kapasitesiyle cenaze sonrasında taziye ziyaretlerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra, mahalle sakinlerinin kültürel etkinlikleri için de buluşma noktası olacak.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.