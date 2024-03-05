Van'ın Edremit Belediyesi Emeklilere Bayram İkramiyesi Verecek - Son Dakika
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Van'ın Edremit Belediyesi Emeklilere Bayram İkramiyesi Verecek

Van\'ın Edremit Belediyesi Emeklilere Bayram İkramiyesi Verecek

Van'ın Edremit Belediyesi, ilçedeki emeklilere bayramlarda 2 bin lira ikramiye desteği verecek. Belediye Başkanı İsmail Say, ekonomik yükleri hafifletmek amacıyla emeklilere ikramiye desteği sunacaklarını belirtti. Projelerinin vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olduğunu vurgulayan Say, desteklerinin miktarından ziyade vatandaşların gönüllerine dokunabilmek olduğunu ifade etti.

05.03.2024 16:59  Güncelleme: 17:02
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Van'ın Edremit Belediyesi, ilçedeki emeklilere bayramlarda 2 bin lira ikramiye desteği verecek.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla emeklilere ikramiye desteği sunacaklarını belirtti.

Vatandaşın parasını tekrar vatandaş için harcayacaklarını kaydeden Say, "Bütün çalışmalarımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yapıyoruz. Burada önemli olan yapılan yardımın miktarı değil, vatandaşlarımızın gönüllerine ne kadar dokunabildiğimiz ve onları düşündüğümüzdür. Nasip olursa tekrar göreve geldiğimizde bu ve diğer projelerimizi hayata geçeceğiz. Bu destek Edremitli emeklilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Edremit Belediyesi Emeklilere Bayram İkramiyesi Verecek - Son Dakika

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