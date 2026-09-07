Edremit Belediyesi, ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye desteği sağlamaya başladı

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye kırtasiye ve eğitim malzemesi desteği sağlıyor. Sosyal Market'te başlayan dağıtımlar, hafta sonuna kadar devam edecek.

Edremit Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırlanan kırtasiye ve eğitim malzemelerinin dağıtımı, Sosyal Market'te başladı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında belediyeye başvuran ve muhtarların desteğiyle ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 500 öğrenciye destek sağlanıyor.

Öğrencilerin okul ihtiyaçlarına katkı sunmak ve ailelerin eğitim giderlerini azaltmak amacıyla hazırlanan desteğin dağıtımları, Sosyal Market'te hafta sonuna devam edecek.

"ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM YOLCULUKLARINA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, çocukların eğitim hayatına eşit fırsatlarla başlayabilmesinin önemine dikkati çekerek, belediye olarak öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Ertaş, "Yeni bir eğitim yılına başlarken, çocuklarımızın okul heyecanına küçük de olsa bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki her çocuğumuzun eğitim yolculuğuna eşit fırsatlarla başlayabilmesi, hepimizin ortak sorumluluğu. Bu anlayışla ihtiyaç sahibi 500 öğrencimize okul öncesi kırtasiye desteğimizi ulaştırıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize başarı getirmesini diliyorum. Çocuklarımızın hayallerine ortak, eğitim yolculuklarına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.