Edremit Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkıyor

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(BALIKESİR)- Edremit Belediyesi, imar izni olmayan, kaçak ve kamu güvenliğini tehdit eden yapıları yıkıyor.

Edremit ilçe merkezindeki Faruk Serpil Parkı'ndaki izinsiz yapı sabahın erken saatlerinde ekiplerce kaldırıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Belediye olarak yasaların dışına çıkan her türlü yapıyı denetleyerek, aykırı olanların ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi kontrolleri sıklaştırıp, vatandaşları imar ve ruhsat konularında da bilgilendirerek Edremit'te çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.